Peaje de Puente Piedra: Luis Castañeda Lossio dice que "no va" [VIDEO]

Se suspendió el cobro de peaje en Puente Piedra. El alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio dijo el martes por la noche que el nuevo peaje de Chillón, "no va". El anunció lo hizo en medio de las celebraciones por el 482 aniversario de la fundación de Lima en la Plaza de Armas.



"Quiero decirles algo. Quiero anunciarles que el peaje de Chillón no va", dijo Castañeda Lossio. "Hemos mantenido paciencia y tranquilidad y haremos respetar los derechos del Perú y de cada uno de los limeños que me encargaron una tarea de defenderlos y trabajar, pues esa tarea la estoy cumpliendo dentro del marco de los contratos", añadió el burgomaestre.



Como se sabe, los vecinos de Puente Piedra rechazaron rotundamente el peaje de Chillón, instalado en el kilómetro 25,5 de la Panamericana Norte. Personal de Rutas de Lima retiró las cabinas de cobro tras los actos de violencia en las dos marchas, que dejaron varios heridos y detenidos.



La decisión, calificada como "tardía" por el congresista Mauricio Mulder, llega después de que la aprobación de Luis Castañeda bajara ocho puntos porcentuales.



En nueve años como alcalde de Lima, Castañeda atraviesa su etapa más crítica y solo tiene el 50% de aprobación hacia su gestión, según la encuesta de El Comercio-Ipsos.