Peaje de Puente Piedra: Mónica Delta y su acalorado debate con vecinos que participarán en la tercera marcha [VIDEO]

La periodista Mónica Delta tuvo un acalorado debate anoche con el asesor legal de Coprilca, una asociación civil de las tantas de Lima Norte que anunció su participación en la tercera marcha convocada para este jueves 19 de enero contra el peaje de Puente Piedra.



En un enlace en vivo para el programa Punto Final, el abogado Miguel Yaranqui señalaba que el contrato del peaje de Puente Piedra era nulo debido a que no se le había consultado antes a los vecinos y que agredía su libertad de tránsito ya que no había una ruta alterna.



Sin embargo, Mónica Delta señalaba que lo que quedaba claro era que tanto ellos como el resto de vecinos de Lima Norte se sentaran a renegociar con las autoridades el contrato del peaje de Puente Piedra.



Es aquí donde las cosas se pusieron color de hormiga entre Mónica Delta y el asesor legal de Coprilca ya que la periodista les pedía que precisara si solicitaban la eliminación del cobro de ida y vuelta o solo en las casetas recientemente instaladas en el peaje de Puente Piedra.



A continuación, compartimos el intenso intercambio de palabras entre Mónica Delta y el asesor legal de la asociación civil Coprilca durante el enlace en vivo que mantuvieron anoche en el programa Punto Final:





La última marcha en Puente Piedra dejó 55 detenidos y algunos heridos, además de actos violentos.



- Miguel Yaranqui: Gracias a que Coprilca, la organización de todo Lima Norte, advirtió que el peaje era nulo hoy día nuestra conclusión y nuestro acuerdo de los cinco distritos es que ese contrato es nulo, eso significa ni de sur ni de norte, ese peaje va a desaparecer.

- Mónica Delta: No me está contestando la pregunta...

- Miguel Yaranqui: No, le estoy contestando, lo que pasa es que quizás estoy haciéndolo de manera compleja. para nosotros el peaje es nulo, todo el contrato (lo es) y el contrato implica el de ida y el de vuelta, ¿ya me entendieron?

- Mónica Delta: Okey, entonces los dos peajes...

- Miguel Yaranqui: No, no hay dos peajes. Hay un solo peaje lo que pasa es que es de ida y de vuelta. Es un solo peaje, entiéndalo bien...

- Mónica Delta: Durante muchos años se pagó un peaje y nadie había protestado…

- Miguel Yaranqui: Es un solo contrato.

- Mónica Delta: Pero el que no me entiende es usted.

- Miguel Yaranqui: Sí, discúlpenme. Sí habían protestado, lo que pasa es que no tenían conocimiento ustedes que la protesta no es de ahora, viene desde hace 12 años. También nos opusimos al primer peaje.

- Mónica Delta: En este momento el contexto es completamente distinto. Hasta hace poco se pagaba un peaje y ahora han colocado el segundo peaje que era el de regreso.

- Miguel Yaranqui: No, el de regreso es la garita. Es el mismo peaje, es el mismo contrato…

- Mónica Delta: Pero es el doble costo...

- Miguel Yaranqui: No, ahora sí me está entendiendo. ¿Usted me está hablando de costos o de peajes? Es un solo peaje, un solo contrato, que ya le han puesto en el contrato primero el de ida y después el de vuelta, sigue siendo el mismo contrato.

- Mónica Delta: Ya pues, un solo peaje que se paga dos veces: de ida y de vuelta...

- Miguel Yaranqui: Ahora sí me entendió.

- Mónica Delta: No, mas bien yo creo que al revés. Creo que finalmente entendió la pregunta, eso es lo que queríamos quedar claros porque es muy importante que la gente sepa cuáles son las motivaciones. Si se sigue cobrando como se venía cobrando antes que se colocara el cobro de regreso de ese peaje, ustedes van a seguir protestando.







Sobre la marcha convocada para este jueves de 19 de enero, los representantes de Coprilca no revelaron los nombres de los organizadores ya que precisaron que iban a participar como invitados y dijo que la movilización tendrá como punto de partida la plaza San Martín.

