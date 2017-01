Peaje de Puente Piedra: Responsabilizan a Castañeda de las consecuencias de marcha

Autoridades políticas responsabilizaron al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio y demás autoridades de las consecuencias nefastas de marcha contra el cobro del peaje de Puente Piedra.



“Los únicos responsables de lo que pueda suceder en esta marcha son el alcalde Lima, Luis Castañeda Lossio y las demás autoridades involucradas en el tema y que no actúan con diligencia para evitar más violencia. El pueblo ya habló y por ende debe suspenderse de manera inmediata el cobro del peaje en Puente Piedra.”, señaló el congresista Justiniano Apaza.



En ese sentido, exhortó a Luis Castañeda Lossio a revisar no sólo este contrato suscrito entre la comuna capitalina y Rutas de Lima para el cobro del peaje en Puente Piedra, sino todos los contratos de concesiones en vías que son urbanas y que, además, no ofrecen vías alternas.



Por su parte el parlamentario Carlos Bruce, de Peruanos Por el Kambio (PPK) lamentó estos actos de violencia y criticó a Luis Castañeda, por su polémica propuesta de eliminar el IGV a los peajes.



El legislador dijo que esta no era una solución al problema en Puente Piedra, sino un 'pase' del mismo al Gobierno Central pese a que es un tema de responsabilidad municipal.



"La autoridad municipal, la verdad, no ha estado a la altura de las circunstancias. Sale con planteamientos como 'eliminen el IGV al peaje'. Elimina centavos si ese fuera el caso y, en segundo lugar, le tira la pelota al Ejecutivo y es un problema municipal evidentemente", dijo Carlos Bruce.