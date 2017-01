Peaje de Puente Piedra: Retirarán nuevo peaje Chillón [VIDEO]

Tras las últimas manifestaciones que realizaron por el cobro del peaje en Puente Piedra, la concesionaria Rutas de Lima aceptó retirar el nuevo peaje Chillón, en sentido sur a norte. Sin embargo, el funcionario no precisó los detalles de la adenda que modificará el contrato.



Jaime Villafuerte, gerente del Fondo Metropolitano de Inversiones, dijo en entrevista para América Noticias, que la comuna conversó con Rutas de Lima, y que la concesionaria aceptó el retiro del nuevo peaje en el sentido sur a norte.



"El peaje en esta ubicación "no va". En 30 días se va renegociar y nos vamos a reunir con Rutas de Lima para ver cómo será la compensación de este flujo", dijo Villafuerte.



Agregó que en un principio "la concesionaria quería que se respete el contrato tal como fue firmado, pero el alcalde de Lima, Luis Castañeda pidió que sea cambiado. Después la concesionaria ha señalado también que el peaje "no va".



"Hay que revisar las cláusulas para encontrar la solución. Lo que estamos haciendo es equilibrar el contrato. Ahora están abiertos a renegociar el contrato", añadió el funcionario.



Como se recuerda, el cobro del peaje empezó en Puente Piedra, el 29 de diciembre del 2016, quedó suspendido por el plazo de un mes luego de violentas protestas en la Panamericana Norte, que dejó más de 60 detenidos y varios heridos, dentro de ellos el fotógrafo Marco Antonio Ramón (Atoq).