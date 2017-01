PPK: "Yo pedí que suspendieran cobro del peaje por un mes"

Desde Puno, el mandatario Pedro Pablo Kuczynski se pronunció respecto a las violentas protestas contra el nuevo peaje a la altura del kilómetro 25.5 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra.



Para Pedro Pablo Kuczynski existió “una falta de comunicación” hacia los vecinos. En ese sentido, dijo que “alguna gente agitada se ha aprovechado de eso”.



Pedro Pablo Kuczynski añadió: “Yo pedí que se suspendiera el peaje por un mes y eso es lo que se ha hecho. Yo siempre hablo con el alcalde (Luis Castañeda), el premier (Fernando Zavala) tuvo una reunión con él. Y todo el mundo se puso de acuerdo en que mientras se soluciona esto, cerramos ese peaje por un mes”.



De otro lado, no tuvo mayor comentario respecto a la encuesta de Datum. Esta da cuenta de que por primera vez, a casi seis meses de su gobierno, su desaprobación (48%) supera a su aprobación (45%). “Yo no me preocupo por eso, yo trabajo en lo que tengo que hacer por el Perú”, señaló Pedro Pablo Kuczynski.