PPK: "No puede decir que investigación del caso Odebrecht vaya muy lenta"

El mandatario Pedro Pablo Kuczynski manifestó que no decir si la investigación en la Fiscalía por el caso Odebrecht, acusada de sobornar a funcionarios peruanos por 29 millones de dólares para obtener obras públicas, avanza lentamente.



Pedro Pablo Kuczynski señaló que los entendidos del caso Odebrecht ‘saben que debe haber sentencias’, pero que debe respetarse el debido proceso de la investigación. También se refirió al caso de Colombia, donde a raíz de este caso ya se capturó a un exsenador.



"El Ministerio Público ha enviado una delegación a Brasil para averiguar los hecho y lo está haciendo. Yo no puedo decir que está yendo muy lento, de repente en Colombia adelantaron un poco más rápido y nosotros aceleraremos también", dijo Pedro Pablo Kuczynski.



En esa línea, Pedro Pablo Kuczynski precisó que ‘hay muchas críticas justificadas’ respecto al avance de la Fiscalía en el caso Odebrecht, ‘pero hay un debido proceso y si uno no lo sigue se expone a reclamos internacionales en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que pueden ser costosos en el futuro’.



Respecto a futuras detenciones a funcionarios peruanos involucrados, Pedro Pablo Kuczynski refirió que ‘primero tiene que haber pruebas y después tiene que haber una orden de no salida’ del país.



Asimismo, Pedro Pablo Kuczynski se refirió a la presunta corrupción entorno a la Carretera Interoceánica, cuya licitación fue entregada a Odebrecht hacia el final del gobierno de Alejandro Toledo, cuando él era primer ministro.



"No se construyó un centímetro de la Carretera Interoceánica bajo el régimen de Alejandro Toledo, fue una negociación que hubo al final del gobierno a raíz de una ley que dio el Congreso de la República, la construcción empezó después y terminó ya en el gobierno que antecede al mío", enfatizó Pedro Pablo Kuczynski.