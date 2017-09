Pena de muerte por violación: Estos son los países donde se aplica, ¿y en el Perú?

El reciente caso de violación en Arequipa ha generado indignación y repudio por parte de decenas de usuarios en las redes sociales. Una adolescente de 12 años fue ultrajada por su propio padre. La menor tuvo que ser operada de emergencia debido a que el sujeto, tras abusar de ella, le introdujo una pila en sus partes íntimas.



Ella contó que sufrió tocamientos indebidos desde los 5 años y fue abusada sexualmente desde los 9 años. De acuerdo a El Comercio, todo esto ocurrió tras el fallecimiento de su madre.



El caso ha provocado que más de un usuario condene el hecho y comente la posibilidad de implantar la pena de muerte por violación en nuestro país.



¿Existe la posibilidad de que se aplique? No, debido a que el Perú ratificó en julio de 1978 el Pacto de San José de Costa Rica, que entre otras cosas impide a los países extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en sus territorios.



Aunque en el 2006 hubo intento de implantar la pena de muerte por violación. En ese entonces, se presentó el Proyecto de Ley N° 281/2006-PE que planteaba modificar el artículo 40° de la Constitución por el siguiente texto: “La pena de muerte sólo puede aplicarse por delito de traición a la Patria en caso de guerra, el de terrorismo, y el de violación sexual de menor de siete años de edad seguida de muerte”. Sin embargo, el proyecto no llegó a buen puerto.



¿Y cómo es en otros países? La violación sexual se castiga con la muerte en países como Corea del Norte, Tailandia, Irak, Egipto, Uganda, Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Pakistán, Palestina, Siria, Sri Lanka, Tayikistán y Vietnam.