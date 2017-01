Peña Nieto a Donald Trump: "México no pagará ningún muro" [VIDEOS]

Lo repitió una vez más por si no quedó claro. El presidente de México Enrique Peña Nieto respondió a Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense firmara una orden ejecutiva el miércoles para empezar la construcción del muro con México.



"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde años lejos de unirnos, nos divide (...). Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro", dijo Peña Nieto en un mensaje transmitido en su cuenta de Twitter.



En respuesta a los decretos de Trump, Peña Nieto ordenó que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos refuercen sus medidas de protección para que se conviertan "en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes" mexicanos.



Peña Nieto a Trump: "Ni confrontación ni sumisión". Video: AFP

En su mensaje de 2:44 minutos, Peña Nieto no se refirió de manera explícita al viaje que tiene programado para reunirse el próximo martes con Trump y se limitó a señalar que "habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir".



Recordó que la orden ejecutiva firmada por Trump para reforzar la seguridad fronteriza ocurre en momentos en que una delegación mexicana, encabezada por el canciller Luis Videgaray y el ministro de Economía Ildefonso Guajardo, inician un diálogo con la nueva administración en Washington.



Donald Trump firmó orden para la construcción del muro con México.

"Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica", dijo Peña Nieto en el mensaje en el que nunca citó a Trump por su nombre.



Trump firmó este miércoles dos órdenes ejecutivas para cumplir dos de sus principales promesas de campaña: la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y frenar la llegada de inmigrantes indocumentados.