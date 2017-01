Pensiones en colegios privados aumentan en 6% este 2017

El Grupo Educación al Futuro (GEF), que edita la Guía de Colegios, señala en su último informe que el 59% de centros educativos privados aumentaron sus pensiones en 6% este 2017.



Es decir, los pagos se elevarán en el 52% de los colegios con pensiones mayores a S/. 900.



Los colegios Franklin Delano Roosevelt (US$ 1,486), Markham College (US$ 1,240) y Newton College (US$ 971) son los tres centros educativos con las mensualidades más altas en 2017.



Sin embargo, desde hace dos años el porcentaje de colegios que aumentan sus pensiones ha disminuido.



En 2016, el 71% de colegios incrementó sus mensualidades, mientras que en el 2015 lo hizo el 82%.



Según el director del GEF, Justo Zaragoza, esto se debe a que "entre el 2010 y el 2014 la morosidad en pensiones pasó del 7.5% al 9.5%, y la tendencia es creciente. La morosidad más alta se da en marzo, cuando la mitad de los padres de familia no paga a tiempo las pensiones".



Colegios como Innova Schools han subido sus pensiones entre 5% y 7%; Trilce entre 5% y 10%.



Pero los centros educativos privados no solo subieron sus mensualidades sino también sus cuotas de ingreso. El 42% de los colegios realizó, en promedio, un aumento de 7%.



¿Cuáles son los colegios privados que han elevado sus cuotas de ingreso?



San Silvestre School y el Peruano Británico pasaron de cobrar US$ 15,000 a US$ 16,500 este 2017.



El colegio Áleph pasó de S/. 21,000 a ­S/. 25,700.



El Antonio Raimondi de ­US$ 7,000 a US$ 8,000.



El St George’s de S/. 21,000 a S/. 23,500.