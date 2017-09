Pepitas: Alvarito Vargas Llosa lanza una advertencia... ¿a PPK?

DESCUENTOS

Para Javier Velásquez Quesquén, los descuentos a los maestros que estuvieron en huelga deben ser suspendidos. ‘Sipán’ asegura que así se recuperarán las clases con gusto. Hummm…



MUY FALTÓN

Ya que hablamos de ‘mochadas’ de sueldos, nos cuentan que a Kenji Fujimori le descontaron más de tres mil 200 soles por sus faltas injustificadas al Pleno del Congreso. Eso sí duele…



TRIATLÓN I

Keiko Fujimori estuvo por Cozumel (México). Participó en la triatlón Ironman 70.3 y llegó a la meta. La china publicó fotografías en su Twitter con el mensaje ‘Sí se puede’. Ayayay…



TRIATLÓN II

Y como era de esperarse, no faltaron los memes sobre la participación de Keiko Fujimori. Hay uno que dice: ‘Ya estoy en forma para salir corriendo por lo de Odebrecht’. No vale picarse…



ALVARITO

Alvarito Vargas Llosa lanza una advertencia. Dice que ‘si atacamos con ferocidad a PPK, podemos echarlo en brazos del fujimorismo’. No me diga...



DECISIÓN CLAVE

El posible indulto a Alberto Fujimori da la vuelta al mundo. El diario ‘El País’, de España, afirma que el presidente PPK tiene que tomar una decisión clave. Así es...



