Pepitas: ¿qué hacían Marisa Glave e Indira Huilca en la audiencia de los detenidos de Puente Piedra?

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



‘FOROS CHÉVERES’

Martín Belaunde Moreyra dice que, en estas circunstancias, el premier Zavala no debe ir a ‘los foros chéveres suizos y parisinos’. Le sugiere que designe al embajador. Ayayay...



FISCALIZADORAS

Marisa Glave e Indira Huilca fueron a la audiencia de los detenidos en la protesta de Puente Piedra. Dizque para fiscalizar que se cumpla el debido proceso. No me diga...



CALLADITOS

En la primera nota de su blog, Sergio Tejada apunta que ni bien estallaron los casos Lava Jato y Castillo de Arena, Alan empezó a tuitear casi compulsivamente, pero Toledo y Humala están calladitos Huuuummm...



‘COMPAÑEROS’

En el Apra, los ‘compañeros’ pugnan por calmar las aguas. Jorge del Castillo dice que fijarán una fecha para realizar las elecciones internas en febrero y será inamovible. ¿Será cierto eso?...

YEHUDE

Yehude Simon, quien afirma que ‘cuando la política se vuelve un negocio, estamos jodidos’, anuncia que -con aliados y con otra gente- el Partido Humanista postulará al gobierno nacional y local. Quiénes lo acompañarán...



ANDINO

Parece que en el Parlamento Andino aún no asimilan el retorno de Mariano González, el otrora ‘ministro del amor’. En su página de Twitter todavía aparece la foto del accesitario Jaime Salomón...



SIN ‘MORADITO’

Áureo Zegarra dice que Todos Por el Perú participaría solo, sin Julio Guzmán, a las elecciones regionales y municipales de 2018. O sea, nada que ver con el Partido Morado. Quééé...

