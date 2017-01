Pepitas: Ollanta Humala apelaría la resolución que le impide salir de Perú

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



SALPICADO

A Enrique Cornejo el caso Odebrecht lo salpica feo. Por eso, algunos ‘compañeros’ le han pedido que no postule a la secretaría general del Partido Aprista porque está con roche. Ayayay...



OLLANTA

Nos cuentan que hoy, la defensa de Ollanta Humala apelará la resolución que le impide abandonar el país sin contar con autorización judicial. Quiere salir del Perú sin ninguna traba...



LO JUSTO

El domingo 29 de enero, los restos del mayor EP Luis García por fin descansarán en paz en la Cripta de los Héroes. Este oficial, que dio su vida en el conflicto del Cenepa, se lo merecía. Vale...



CRISIS

Según María Elena Foronda, del Frente Amplio, las diferencias internas son parte de la ‘crisis de crecimiento’. Por eso descartó un ‘quiebre’ en la agrupación izquierdista. No me diga...



INMOLACIÓN

En las redes recuerdan que Agustín Mantilla ‘se inmoló por el Apra’. El exministro aprista estuvo varios años en prisión. ¿Y qué dicen de Miguel Facundo Chinguel?

