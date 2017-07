Este miércoles, el diario chileno La Tercera reconoció que una de sus corresponsales, Ximena Marín Lezaeta, inventó entrevistas exclusivas a dos ex presidentes: Álvaro Uribe, de Colombia, y José Luis Rodríguez Zapatero, de España. Así como lo lees.



"Una periodista chilena radicada en España envió diversas colaboraciones a La Tercera desde hace más de un año. La última fue una entrevista al ex Presidente José Rodríguez Zapatero. Esa entrevista, sin embargo, no existió", indicó el diario.



La Tercera explicó que la entrevista a Rodríguez Zapatero titulada "En Venezuela el diálogo ha existido, existe y existirá”, que incluso fue replicada por agencias internacionales, "nunca se realizó".



Fue el jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero José Miguel Vidal, quien advirtió al diario sobre la entrevista inexistente. Entonces el subeditor de Mundo de La Tercera, Pedro Schwarze, se contactó con Ximena Marín para conocer su versión. Pero la periodista en lugar de reconocer su error, aseguró que la entrevista se había realizado. Sin embargo, cuando Schwarze le pidió los audios, Marín no los hizo llegar nunca.



Posteriormente, el diario descubrió que el texto era "una réplica casi exacta de una entrevista concedida por Rodríguez Zapatero a la revista española Cambio 16, publicada en mayo".



LA SUPUESTA ENTREVISTA A URIBE



Tras el escándalo, el diario se vio obligado a revisar los trabajos anteriores de Marín, y descubrió más irregularidades.



"La Tercera revisó los anteriores trabajos enviados por Ximena Marín y detectó que otra entrevista, al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, publicada el 26 de junio, también coincidía con un reporte anterior de Cambio 16. El editor de ese semanario, Iñigo Aduriz, relató que Marín visitó ayer el medio para intentar explicar lo inexplicable", se lee en la extensa explicación del diario.