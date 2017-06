La Perla sancionará el acoso callejero con más de 4 mil soles [VIDEO]

Las personas que se quieran 'pasar de vivas' en La Perla tendrán que pensarlo dos veces. Y es que este distrito del Callao sancionará con una multa de 4 050 soles a quienes cometan acoso callejero. Así lo dijo la alcaldesa de este lugar, Patricia Chirinos, al diario Correo.



"No nos temblará la mano en sancionar a quienes falten el respeto de esta manera tan baja", fue lo que mencionó la burgomaestre de La Perla al medio.



Pero aquí no queda todo. Las frases subidas de tono, silbidos y gestos serán castigados con una multa de 810 soles. Este tipo de hechos pueden ser denunciados ante la Gerencia de Seguridad Ciudadano de la Municipalidad de La Perla.



Esta no es la única vía. "Estamos disponiendo como canal nuestro Facebook oficial para que nos envíen vídeos o contenido probatorio para nosotros publicarlos y que todos se enteren el mal comportamiento de los malos ciudadanos", señaló la alcaldesa de La Perla.



Acoso callejero