Perla Berríos le ganó una demanda a Latina, la televisora que la despidió en octubre de 2015 cuando tenía 7 meses de embarazo, y la periodista había acusado a Augusto Álvarez Rodrich de presionarla para que lea publicidad de empresas como si se trataran de noticias.



El triunfo judicial de Perla Berríos fue comentado por varios periodistas, como su excompañera Melissa Peschiera, que también fue sacada de Latina bajo la misma premisa; sin embargo, el principal aludido no se había pronunciado sobre el tema. Hasta ahora.



En entrevista con Suplemento Domingo del diario La República, Augusto Álvarez Rodrich respondió a la versión de Perla Berríos y habló del contexto en el que se produjo la comentada salida de la periodista de Latina cuando él se desempeñaba como gerente de informaciones del canal.



Si bien dijo que se trataba de un tema del que no quería hablar, Augusto Álvarez Rodrich señaló a Suplemento Domingo del diario La República que “un director o ex director de un medio no puede salir a hablar sobre temas de relación laboral con uno de los integrantes de su equipo”.



Perla Berríos cuenta los verdaderos motivos de su salida de Latina y su faceta de madre

“Te hablaría más en lo conceptual: yo sí creo que si la audiencia tiene claramente delimitado cuándo es publicidad y cuándo es contenido, no habría problema”, dijo Augusto Álvarez Rodrich a la mencionada publicación dominical sobre el tema del despido de la experiodista de Latina.



“El periodista tiene que tener claro de qué cosa es publicidad y de qué cosa no. Lo que no es ético es que a la gente le vendas cosas que no son”, añadió el también exconductor radial, que puso como ejemplo lo que aprendió sobre este tema en su tiempo en radio Capital.



Augusto Álvarez Rodrich aseguró que en los noticieros de Latina se especificaba en un cintillo que se trataba “información publicitaria pagada”, distinción que se suele utilizar en la prensa escrita para la elaboración de los denominados “publirreportajes” contratados por empresas.



Ante la consulta sobre la creencia de la gente de que un periodista no debería hacer publicidad a productos porque daña su credibilidad, Augusto Álvarez Rodrich dijo que él mismo había hecho para algunas empresas pero que, “en todo caso, la gente sabe que estoy haciendo una publicidad”.



“Sería ideal un mundo donde no necesitaras publicidad para nada o que ni siquiera hubiera publicidad, pero vives en un mundo como este, en el cual la publicidad te da la posibilidad de hacer mejor periodismo”, manifestó el exgerente de informaciones de Latina para dar término a la entrevista.

