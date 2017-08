Perla Berríos: Poder Judicial falla a favor de periodista que Latina despidió cuando estaba embarazada

En octubre de 2015, la periodista Perla Berríos fue despedida de Latina. Ella conducía 90 Matinal junto a su colega Melissa Peschiera y se negó a leer publicidad como si fuera noticia, esto provocó su salida del canal. Berríos tenía siete meses de embarazo.



Perla Berríos sentía que leer anuncios de empresas como si se tratara de noticias iba contra su ética y le pidió al Gerente de Informaciones, quien en ese entonces era el periodista Augusto Álvarez Rodrich, no hacerlo. La respuesta fue su despido.



"Me dijo que entonces me tendría que sacar del noticiero. Y después un día me informó que ya no era necesario que vaya a trabajar, sin más explicaciones”, contó Perla Berríos a la revista Caretas. Tras dar a luz, la periodista decidió demandar a Latina por hostigamiento bajo la causal de despido indirecto.



La periodista Patricia Salinas informó a través de su columna en la revista Caretas que el Poder Judicial había fallado a favor de Perla Berríos. En la sentencia se puede leer que la periodista no fue contratada para leer anuncios publicitarios y menos aún hacerlos pasar por noticia.



"De querer modificar sustancialmente el objeto de contratación de la actora, transgrediría la dignidad de la actora implicando actos contra la moral, dado que esta fue contratada para difundir información periodística y no para anunciar publicidad de terceros”, se lee en la sentencia. Latina ha decidido apelar,pero todo parece indicar que la justicia se inclina a favor de Perla Berríos.



