Perla Berríos: ¿Periodista celebra fallo del Poder Judicial contra Latina con esta poderosa frase? 

La periodista Perla Berríos compartió una frase en Twitter que habla sobre emprender planes a pesar de que la gente esté en contra. La reflexión le pertenece al empresario y coach John C. Maxwell. La conductora de RPP publicó este pensamiento tras hacerse público el fallo del Poder Judicial que la favorece.



“Cuando quieras emprender algo, habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas; cuando vean que no pueden detenerte, te dirán cómo tienes que hacerlo; y cuando finalmente vean que lo has logrado, dirán que siempre creyeron en ti”, dice la frase que compartió Perla Berríos. La publicación en Twitter tiene 86 me gusta.



Perla Berríos demando a Latina por hostigamiento bajo la causal de despido indirecto a inicios de 2016 tras dar a luz. En octubre de 2015 fue despedida por negarse a leer publicidad y hacerla pasar como noticia, la periodista tenía siete meses de embarazo.



La periodista Patricia Salinas informó a través de su columna en la revista Caretas que el Poder Judicial había fallado a favor de Perla Berríos. En la sentencia se puede leer que la periodista no fue contratada para leer anuncios publicitarios y menos aún hacerlos pasar por noticia.



"De querer modificar sustancialmente el objeto de contratación de la actora, transgrediría la dignidad de la actora implicando actos contra la moral, dado que esta fue contratada para difundir información periodística y no para anunciar publicidad de terceros”, se lee en la sentencia. Latina ha decidido apelar,pero todo parece indicar que la justicia se inclina a favor de Perla Berríos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.