El enorme gesto de una perrita rompió -una vez más- el mito de que los perros y los gatos no pueden vivir juntos. El tierno hecho ocurrió en Trujillo. 'Nutela', una perrita color chocolate, acogió a dos gatitos y una oveja como si fueran sus crías.



Pero eso no es lo más sorprendente, pues la perrita no solo ha adoptado a las crías, sino que también las amamanta.



En el video difundido por 24 horas se puede observar el momento en que 'Nutela' permanece echada en el suelo mientras que los dos gatitos se alimentan de su pecho.



Se cree que los mininos fueron abandonados por sus madres.



En otra toma, se puede ver que 'Nutela' amanta a una ovejita sin ningún problema.