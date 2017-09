Perú vs Argentina: La disconformidad de la hinchada albiceleste y el 'fantasma del 69' [VIDEO]

La selección peruana es una gran sombra en toda la historia dorada de la selección argentina de fútbol. Perú se enfrentó en 1969 a Argentina en La Bombonera y lo dejó fuera de México 70 con un empate 2-2.



"La Selección sólo una vez se quedó afuera de una Copa del Mundo en las Eliminatorias. Sucedió en el camino previo a México 1970. El verdugo fue Perú, que en el encuentro decisivo logró un histórico empate en la Bombonera", dice un informa del diario argentino, El Clarín.



Los hinchas y la prensa de Argentina sabe muy bien de su historia y teme que Perú le malogre la fiesta y no los deje jugar en Rusia 2018. "Ganarle a Perú será una tarea titánica", es la frase que acuñó esta semana el periodista Martín Liberman tras el empate de Argentina y Venezuela 1-1.



¿TEMOR ARGENTINO?



Muchas prensa gaucha estaba muy confiado que sacarían tres puntos con Venezuela y no lo logró. La selección de Messi y compañía no tiene magia ni garra y todos lo especializas de fútbolo lo saben y espera que se logren despertar ante la selección peruana dirigida por Ricardo Gareca.



EL FANTASMA DEL 69



Fue el 31 de agosto de 1969 que la selección argentina se jugaba un cupo para el Mundial de México 70. El cuadro albiceleste se enfrentó ante Perú pero solo logró un empate que lo dejó fuera del Mundial que se jugaría en las tierras del 'Chavo del 8'.



¿La HISTORIA SE REPITE?



Argentina sabe muy bien el 5 de octubre se juega toda su vida futbolera moderna ante Perú. En 1969, Argentina tenía que ganar sí o sí a Perú porque perdió 3 a 1 con Bolivia en la Paz y también con Perú por 1-0 en Lima.



Sobre la situación de la selección argentina, el diaro El Clarín publicó lo siguiente: "Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia: en 1969, la AFA era un desastre y generaba papelones como en estos días. No existía la democracia, pero sí la dedocracia. Solamente en ese año, hubo cuatro interventores: Armando Ramos Ruiz, Aldo Porri, Oscar Ferrari y Juan Martín Oneto Gaona, que se quedó hasta 1971, cuando fue reemplazado por Raúl D’Onofrio, padre del actual presidente de River. Los interventores fueron designados todos a dedo por el presidente de facto Juan Carlos Onganía, quién por ese entonces decía: 'El Estado Nacional nunca va a dejar morir al fútbol argentino'. El técnico era Adolfo Perdernera, pero en un año y medio también pasaron José María Minella y Humberto Maschio por ese cargo".



DUDA FUNDADA



Argentina ya perdió en casa en las actuales Eliminatorias para Rusia 2018. En la primera fecha, La selección de Lionel Messi perdió en casa con Ecuador 0-2. En la fecha 10 Argentina volvió a perder en su estadio contra Paraguay 0-1.



La prensa argentina también estaba muy confiada en ganarle a Venezuela y Perú porque ya estarían eliminadas para octubre del 2017. ¡Sorpresa! La selección peruana se encuentra en el cuarto puesto y en clasificación directa para Rusia 2018.



Óscar Ruggeri, excampeón del mundo con Argentina en México 86, también le puso más presión al tema en el programa '90 Minutos'. "¡Todos con el cuchillo en la boca! Porque la van a pasar mal. ¡Este sí es el partido!", manifestó Ruggeri.



Por su parte, el editor del diario Olé de Argentina también manifestó sus dudas sobre su selección. "La selección argentina a cambiado tres entrenadores en 16 partidos, en el mismo periodo a tuvo tres presidentes de la AFA, no tiene un proyecto de juego definido", dice Hernán Claus a las cámaras de Cuarto Poder.



ESPERAN EL MILAGRO



"No será fácil, pero hay que ganar", dice unos de los hinchas de argentinos. "Estoy preocupado. Pero Argentina tiene equipo y el deseo de ir al Mundial", dice otro aficionado sobre la realidad del equipo de fútbol de Messi.



El Perú vs Argentina se realizará con una gran presión para el equipo de manejado por Jorge Sampaoli. Por su parte, el conjunto peruano no tiene nada que perder y la gran oportunidad de dar el tiro de gracia a todo el continente dejando eliminado a la selección argentina con su mejor jugador, Lionel Messi.



El 5 de octubre se realizará la tan esperara "final del mundo" para el cuadro de Messi y compañía. No te pierdas todas las incidencias del encuentro en Trome.pe.