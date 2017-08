Perú: huelga de médicos y profesores sigue sin solución [VIDEO]

Los profesores de varias regiones del país y los médicos del Ministerio de Salud se mantienen en huelga. Como si fuera poco, las enfermeras también paralizarán sus labores. Así, cientos de miles de escolares y pacientes seguirán viéndose afectados.



En el caso de los docentes, cuya huelga comenzó el 12 de julio, no confían en el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y los gobernadores del país para elevar el sueldo básico de los maestros a 2 mil soles.



Además, exigen que las pruebas que les hacen no sean para despedirlos, sino para capacitarlos.



Los docentes de 15 regiones han desafiado a la dirigencia del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), de Lima, señalando que no los representa.



El Ministerio de Educación advirtió que se descontará el sueldo de los maestros que no acudan hoy a enseñar, y quienes sumen cinco faltas serán despedidos.

ESCALA

Los médicos llevan 35 días en huelga y anunciaron que seguirán en su posición, porque el ‘diálogo con el Gobierno no es fructífero’. La dirigencia puntualiza que no hay un presupuesto estimado para el sector salud en el 2018 y tampoco les hablan de la escala remunerativa con montos adecuados.



Asimismo, las enfermeras del Ministerio de Salud entrarán hoy en huelga, por mejores sueldos y condiciones de trabajo. Zoila Cotrina, presidenta de la Federación de Enfermeras, instó ‘al presidente PPK, la ministra Patricia García y al jefe de Gabinete, Fernando Zavala, que se priorice el sector salud’.