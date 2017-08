Perú vs. Bolivia: Cuy Fortunato hace su 'pronóstico' del partido, pero todo sale mal [VIDEO] Hinchas peruanos decidieron dejar el resultado de Perú vs. Bolivia en la cancha del cuy Fortunato, pero los resultados no fueron los esperados.

Perú recibe a Bolivia en el estadio Monumental por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018.