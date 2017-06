Peruano líder de secta ‘Gnosis’ acusado de captar jóvenes para convertirlas en esclavas sexuales [VIDEOS y FOTOS]

Un polémico caso de alcance internacional viene remeciendo el Perú y España. Se trata de la situación que actualmente vive Patricia Aguilar, una joven de 18 años que dejó su casa en España para unirse a una extraña secta llamada ‘Gnosis’.

Según los padres de la joven, ella actualmente se encuentra en el Perú con Félix Steven Manrique, un peruano de 34 años quien es conocido por ser uno de los ‘siete reyes’ de la sexta ‘Gnosis’. Según información de la Interpol recogida por la revista ‘Interviú’, Aguilar podría ser una esclava sexual de la organización religiosa. Sin embargo, ella lo niega de manera rotunda.

Todo empezó cuando Patricia salió de su casa en Elche, España, el pasado 7 de enero sin decir a dónde iba. Sus desesperados padres comenzaron a buscar una pista que los ayude a dar con su paradero entre las cosas que dejó en su habitación. Es así que finalmente supieron que estaba en Perú con la secta Gnosis.

Patricia Aguilar. Patricia Aguilar.

Padres de Patricia Aguilar. Padres de Patricia Aguilar.

El pasado 18 de marzo Aguilar fue vista en el aeropuerto de Santiago de Chile con Manrique, quien es conocido por ser el Príncipe Gurdjieff, líder de Gnosis. Personal de la tripulación dijo que la joven estaba drogada. ‘La chica es muy joven y parece que va dopada, balbucea. El hombre que la acompaña no la deja sola y apenas le permite hablar’.

Patricia Aguilar con Manrique el Chile. Patricia Aguilar con Manrique el Chile.

Según el relato de una exintegrante de Gnosis, Patricia vive en un departamento de Lima y es una de las ocho esposas de Manrique. Ellas deben mantener relaciones sexuales con él y ser sumisas a cambio de ‘protección espiritual’.

Y aunque promete que el Apocalipsis (fin del mundo) llegará pronto, lo cierto es que les ofrece a las chicas operaciones estéticas de aumento de senos y de reducción de cadera. Según las autoridades que investigan el caso, la identidad virtual del peruano es muy vasta. Tiene decenas de perfiles dedicados a captar jovencitas ofreciéndoles consuelo a sus preocupaciones terrenales.

Los padres de Patricia encontraron folletos de cómo casarse en Perú y de la secta Gnosis en el cuarto de la joven. Los padres de Patricia encontraron folletos de cómo casarse en Perú y de la secta Gnosis en el cuarto de la joven.

Por su parte, Patricia finalmente se pronunció luego de hablar con su familia a finales de abril. La jovencita publicó un video en su cuenta de YouTube donde explica que no tiene conexión con ninguna secta. ‘No sé nada de sectas. No estoy desaparecida, pido ayuda a Pablo Iglesias para que se encargue de mi caso’, dijo en referencia a que el político español sabe lo que ‘es ser acosado por los medios’.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.