¿'Peter Ferrari' es fan de Tony Montana? Policía encontró detalles impensados en intervención [VIDEOS]

La detención de Pedro Pérez Miranda, alias 'Peter Ferrari', promete ser uno de los sucesos policiales del año. Y es que la captura, que se enmarca en una investigación por presunto lavado de activos provenientes de la minería ilegal, fue motivo de atención de no pocas personas.



Con el pasar de los días, la Policía dio detalles de cómo se llevó a cabo la operación en la que se detuvo a 'Peter Ferrari', mostrando de paso un organigrama con los nombres de las personas comprendidas en esta pesquisa.



Pero, ¿qué fue lo que la Policía encontró en la casa de este personaje? Pues, esto no se conocía hasta hoy, cuando el programa Cuarto Poder sacó el video de la intervención a la casa de 'Peter Ferrari'.



Una de las cosas que más llamó la atención fue el cuadro del mítico Tony Montana, personaje de Al Pacino en la cinta Scarface (Caracortada). Además, el video mostró balanzas y algunos objetos de puro lujo en la mansión de 'Peter Ferrari'.



El clip policial dio cuenta que de los reclamos que hizo Pérez Miranda a los detectives que intervinieron en el predio. "Yo estoy tranquilo. Yo vivo aquí con mi esposa, mis hijas y mis nietos están acá. Me han sorprendido, se meten por el techo (...) Yo no soy delincuente", sostuvo 'Peter Ferrari'.

CARTA

Hay que mencionar que Cuarto Poder también mostró una carta que 'Peter Ferrari' envió desde su encierro en la que sostiene que no tiene una fortuna no es de 100 millones de dólares y reivindica su afición por los autos de lujo.



Una de las interrogantes que lanzó el reportaje del mencionado dominical fue el motivo por el cual 'Peter Ferrari' no tiene propiedades a su nombre.

