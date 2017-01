Con voz entrecortada, Pedro Pérez Miranda (56), ‘Peter Ferrari’, pasará 18 meses de prisión preventiva. La decisión en el caso del cuestionado empresario fue tomada por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho.

En medio de la audiencia, ‘Peter Ferrari’ pidió al juez que no le extienda este mandato de detención preliminar como solicitó la Fiscalía, en la investigación penal que enfrenta junto con otras 28 personas por delito de lavado de activos. Los 18 meses de prisión preventiva también fueron impuestos a los otros acusado Miguel Ángel Rivero Pérez y Néstor Egocheaga Rosas.

‘Peter Ferrari’ se mostró abatido durante la audiencia realizada en la Sala Penal Nacional, ubicada en la avenida Uruguay, en el Cercado de Lima.

“Empecé desde los 15 años (en la compra y venta de oro). Hace 40 años que me dedico a eso. En el 2012 cometí una falta administrativa con la Sunat porque no conocía la ley. Me he dedicado al acopio de oro desde mi oficina con puerta a la calle. Siempre he comprado oro legal, no informal”, dijo ‘Peter Ferrari’, tras asegurar que no se fugará del país.

LAVADO DE ACTIVOS



En la diligencia, el fiscal Lizardo Pantoja argumentó que pidió 18 meses de prisión preventiva contra ‘Peter Ferrari’, y también para Miguel Ángel Rivero Pérez y Néstor Egocheaga Rosas, porque serían líder e integrantes, respectivamente, de una organización criminal conformada por familiares y amigos, que se dedica al lavado de activos procedentes de la minería ilegal.

Señaló como evidencias principales el hecho de que ‘Peter Ferrari’ haya exportado, desde diciembre del 2013, más de 13 mil kilos de oro valorizados en unos 625 millones de dólares, a través de empresas ‘fachada’ que habían sido dadas de baja y no tenían permiso.

Además, el juez indicó que ‘Peter Ferrari’ no pudo sustentar la procedencia de su fortuna y tampoco las transferencias bancarias millonarias a su esposa, hijos y conocidos.