‘Peter Ferrari’ dice tener 'solo' 100 millones de dólares [VIDEO]

Pedro Pérez Miranda (56), ‘Peter Ferrari’, afirmó que su fortuna solo asciende a ‘100 millones de dólares’.



En carta escrita desde su celda de la Dirincri y entregada a su abogado, el detenido, conocido como el ‘Rey del oro ilegal’, dijo que no le gusta que lo llamen así y que su detención era una ‘cortina de humo’ para cubrir los casos Odebrecht y el ‘negociazo’ del médico Carlos Moreno.



En su manuscrito, difundido anoche en ‘Cuarto Poder’, indica que le gustan mucho los vehículos modernos (de alta gama) y reitera que no posee 700 millones de dólares como lo afirma la policía, sino que: “solo llega a poseer 100 millones de dólares en sus cuentas bancarias, producto de su negocio en joyas de oro”.



Afirmó que no pone ninguna propiedad a su nombre por temor a que sea embargada. Agregó que para su detención se exageró en el uso de la fuerza, ya que en el video policial se le observa en ropa interior y negándose a sentarse. Luego lo convencen y va a su clóset, donde tenía cientos de prendas y zapatos de exclusivas marcas, pero solo coge un buzo y zapatillas.

TONELADAS DE ORO

Por su parte, el coronel PNP Carlos Montoya, jefe de la División de Lavado de Activos, afirmó que el ‘imperio’ que formó ‘Peter Ferrari’ se hizo con la venta de toneladas de oro ilegal procedente de la mineria informal de Madre de Dios y Puno.



“No se entiende cómo ese hombre afirma que desde los 17 años empezó a trabajar y ya ganaba 10 mil dólares mensuales y no decía de dónde procedía esa plata”, dijo.



Añadió que su unidad descubrió que envió 12 mil kilos de oro a Estados Unidos usando empresas, que luego cerraba o daba de baja. “De esa manera no pagaba impuestos si se vendía la mercadería. El dinero lo recibía una empresa exportadora a la que él ordenaba depositar en 26 cuentas bancarias que pertenecían a sus familiares o testaferros”, expresó.



Agregó que el brazo derecho de ‘Peter Ferrari’ era su sobrino Miguel Rivero Pérez, encargado de organizar las empresas.



(Jesús Palomino)

