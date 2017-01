Peter Ferrari volvió hoy a ser noticia. Se llama Pedro David Pérez Miranda, pero el apodo de 'Peter Ferrari' lo obtuvo, queriendo o sin querer, por los lujos que no se esforzaba en esconder. Todo lo contrario, Peter Ferrari, detenido por un desbalance patrimonial imposible de tapar a los ojos de las autoridades, no agotaba oportunidad para lucir sus joyas de oro macizo, sus caros automóviles, palaciegas propiedades y placenteras vacaciones. En los noventas, su fama comenzó a crecer en el mundo del espectáculo local, 'Chollywood' para los amigos. Pero no porque Peter Ferrari haya tenido dotes artísticas, sino porque se le relacionó con más de una vedette de moda.

Hoy, Peter Ferrari podría pasar a prisión preventiva. Sus posibles delitos tienen que ver con el narcotráfico y la minería ilegal, de acuerdo a la fiscalía. De hecho, el fiscal superior Rafael Vilela descarta que la detención de Pedro David Pérez Miranda se deba a un capricho o carezca de fundamento. El defensor del Estado informó que la detención de Peter Ferrari se sustena en meses de investigaciones de todo tipo.





Así como su popularidad creció porque se le acusó de haber ganado al menos 630 millones de dólares por la venta de ocho kilos de oro macizo, Peter Ferrari debe su fama a las mujeres de las que se rodeaba o buscaba rodearse. Los archivos de Trome y otros diarios indican que Peter Ferrari salió y encantó a más de una vedette de los noventas. No solo eso sino que hacía todo lo posible por compartir momentos con la chica que apareciese en el mundo de las lentejuelas (sigue más abajo).





¿A qué vedettes nos referimos? En las fotos de arriba puedes ver más detalles de cada una y el tipo de relación que tuvieron con Peter Ferrari. Pedro David Pérez Miranda, un personaje que hoy debe estar pensando cómo solucionar sus problemas con la justicia peruana y ya no en las mujeres que alguna vez le robaron el corazón o al menos su atención y sus deseos, aparentemente, de demostrar poder y lujos.



Él llevaba el dinero, los carros más lujosos, alardeaba de lo que tenía. Le gustaba la noche y salir con las chicas más deseadas del país. La misma historia de siempre, pero con distintos personajes. A continuación, la lista:



Mónica Adaro, la popular 'Potoncita', se hizo famosa en los noventas por su participación en el programa 'Risas y Salsa'. En esa época se le vinculó con Peter Ferrari. Luego se hizo conocida por el nefasto video de las 'prostivedettes'. Hoy vive en San José (California, Estados Unidos).



Maribel Velarde fue el fin y medio de los más profundos deseos de Peter Ferrari. "Él se moría por ella, pero nunca le dio bola, no se llegaron a conocer", nos dijo una fuente cercana. ¨Peter Ferrari preguntaba siempre por ella, qué le gustaba, qué quería. Nunca se llegaron a conocer. El dinero no lo puede todo.



Anelhí Arias Barahona se hizo conocida como porrista de Sport Boys y luego fue creciendo artísticamente. Se conocieron en los últimos años, cuando ambos coincidían en la salsoteca 'Tumbao' del sur de Lima. Anelhí veía la imagen de dicho local. Fue una amistad de noches y tragos.



Martha Chuquipiondo lo conoció en su cumpleaños de noviembre de 1998. En ese entonces ella era una de las vedettes más conocida y luego apareció en un video íntimo con el empleado bancario Cromwell Gálvez.



Haydeé Aranda era una de las amigas más cercanas de Peter Ferrari, a fines del siglo pasado. En ese entonces, Haydeé Aranda era una de las vedettes más deseadas del mundo de las bailarinas peruanas.



Susy Díaz no lo oculta. Conoció a Peter Ferrari en Miraflores, cuando este tenía pollerías en dicho distrito. Fueron buenos amigos.