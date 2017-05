El conductor radial Phillip Butters le pidió al periodista deportivo Gonzalo Núñez que vaya a Cedro y dio a entender que tiene un problema con las drogas. Estas afirmaciones las hizo sin pruebas, pero no es la primera vez que actúa de esta manera. Aquí te recordamos todas las veces que el conductor recurrió al insulto para terminar una discusión.

Yo te di plata para que tu hija coma. Una de las peleas más recordadas de Phillip Butters es la que sostuvo con el periodista deportivo Alan Diez en 2011. En su programa radial, Diez dijo que Butters podría ser el nuevo asesor deportivo del director de Universitario de Deportes, Julio Pacheco. Esto indignó a Phillip Butters,quien llamó a Alan Diez para tildarlo de payaso y recordarle en vivo que aún le debía la plata que le prestó cuando su hija no tenía que comer.

"Eres un cagón". En plena marcha contra la nueva currícula escolar del colectivo "Con mis hijos no te metas", Phillip Butters insultó al periodista René Gastelumendi. El conductor radial llamó 'mermelumendi' a René e insultó a su hija. Cuando el periodista le increpó su actitud a Butters, el conductor radial lo tildó de "cagón". Este hecho provocó la salida de Phillip Butters de Radio Capital.

Tienes 2 minutos. Uno de los insultos favoritos de Phillip Butters es "mermelero". En 2015, el conductor radial expresó su opinión sobre el periodista Marco Sifuentes. "Él es un tipo que ha hecho mermeleo con factura. Tú no le puedes cobrar 25 mil soles mensuales a la PCM en este gobierno y ser opositor a los enemigos del gobierno. Eso no es serio" , dijo Phillip Butters cuando aún era conductor de radio Capital.



Marco Sifuentes llamó al programa y le dio un minuto a Phillip Butters para que se rectifique. El conductor radial no quiso hacerlo. El grupo al que pertenecía Butters,RPP, se disculpo por él, debido a que recibieron una multa por parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV).



"Desmariconizar la televisión". En 2011, Phillip Butters emprendió este objetivo. “Yo conozco a Ernesto Pimentel . Ha trabajado conmigo. Es un caballero, pero La Chola Chabuca no puede salir en hora de protección al menor porque es un travesti”, expresó en su programa radial de Radio Capital.

Felipe Mantequilla. En 2011, debido a las declaraciones homofóbicas de Phillip Butters, Carlos Carlín utilizó su programa de La Noche es Mía para parodiar al conductor radial. Le cambió de nombre y lo llamó Felipe Mantequilla. Phillip Butters lo amenazó con golpearlo si se iba a besar con Gonzalo Torres al frente de su casa.