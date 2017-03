Phillip Butters: Alan García califica de "acto de intolerancia" reacciones en contra del conductor radial [VIDEO]

A raíz de sus polémicos comentarios a favor de la marcha “Con mis hijos no te metas” –sumado a su violento enfrentamiento con René Gastelumendi-, Phillip Butters se encuentra en el ojo de la tormenta y parece haberse quedado solo.



Sin embargo, Phillip Butters recibió un respaldo inesperado. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Alan García indicó que se trata de un “acto de intolerancia” el que se comete contra el conductor radial “que ejerce, guste o no, su derecho a opinar”.



Como se recuerda, Phillip Butters tuvo duros calificativos para quienes apoyan el Currículo Escolar -que muchos aseguran se incluye la denominada ‘ideología de género’- y fue uno de los rostros visibles de la marcha “Con mis hijos no te metas”.





Es un acto de intolerancia el que se comete contra Phillip Butters que ejerce, guste o no, su derecho a opinar. — Alan García (@AlanGarciaPeru) March 7, 2017

Cabe precisar que Phillip Butters no apareció hoy en su programa Levántate con Capital, que desde el lunes se emite de 6 a.m. a 11 a.m., hecho que aumentan los rumores de su salida de Radio Capital por el retiro de varios auspiciadores de su espacio.

