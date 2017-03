Phillip Butters: Asociación Nacional de Anunciantes se pronuncia por caso del conductor radial [VIDEO]

La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA Perú) se pronunció sobre el caso de Phillip Butters, quien desde esta mañana dejó de integrar las filas de Radio Capital, y reconoció que el exconductor radial afectó los principios del Código de Ética Unificado de la Industria de la Comunicación con sus comentarios sobre la denominada ‘ideología de género’ en la Currícula Nacional Escolar, motivo principal de la marcha “Con mis hijos no te metas”.



A través de un comunicado, ANDA Perú explicó que dicho código, del cual es firmante, tiene como principios fundamentales velar por “la veracidad de los contenidos en la comunicación, el respeto a la dignidad de la persona humana y la responsabilidad social”, entre los cuales “se encuentra intrínseca la no discriminación, ni el estímulo a la discriminación, sobre la base de raza, religión, sexo, orientación sexual, nivel cultural o económico, limitaciones físicas, etc”.



En tal sentido, ANDA Perú señala que las expresiones vertidas por Phillip Butters sobre un tema en debate nacional “afectan estos principios fundamentales al denigrar con sus palabras a las personas a las que hace referencia de manera individual y en su conjunto, así como al referirse a las autoridades democráticas de nuestro país de una manera que no corresponde a su investidura”.

​



“Invocamos a los medios en general a insistir en la importancia de que todo contenido vele celosamente por el cumplimiento de los principios fundamentales y reglas de la actividad que rigen la relación con el público espectador y consumidor arriba reseñadas y a las empresas anunciantes a seguir velando por que su inversión publicitaria construya sus marcas y contribuya al desarrollo de una industria de la comunicación ética”, finaliza ANDA Perú su publicación.





Phillip Butters dice su verdad sobre su bronca con René Gastelumendi

QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.