No al racismo. Tras las polémicas declaraciones de Phillip Butters, la Cancillería ecuatoriana publicó un comunicado en el que "rechaza categóricamente las expresiones racistas y xenófobas del periodista peruano (...) contra de los integrantes de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, especialmente en contra del futbolista Felipe Caicedo".



Butters generó la indignación de los usuarios en las redes sociales al afirmar durante su programa ‘Combutters’, de Willax TV, que "los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura".



Además, arremetió contra el futbolista Felipe Caicedo. "Ustedes le hacen una prueba de ADN a Caicedo y no es humano es un mono, un gorila", agregó.



"Las execrables manifestaciones del señor Butters denigran la condición humana, la identidad étnica y cultural del pueblo Afroecuatoriano, y revelan la actitud de intolerancia y mala práctica periodística, que afectan a la integridad de la comunidad afrodescendiente, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse", se lee en el comunicado.



Como se sabe, el Ministerio de Cultura también rechazó los comentarios de Butters y reiteró la necesidad de erradicar el racismo. "No es normal y es inaceptable", sentenció en Facebook.