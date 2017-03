Phillip Butters culpa al Gobierno de su despido de Radio Capital [VIDEO y FOTOS]

Acusa al Gobierno y a empresa chilena. Luego de su escandalosa salida de Radio Capital, Phillip Butters aseguró que detrás de su despido se encuentra el Gobierno. Llamó a la ministra de Educación "mentirosa" y sostuvo que "su opinión importará" en otros medios. Esto fue todo lo que dijo en la entrevista que ofreció a Expreso.



CULPA AL GOBIERNO Y A CHILENOS



"Acá ha habido presiones del Gobierno, retirar presupuesto publicitario del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, de la Sunat. (...) Ha habido presiones organizadas de anunciantes, dirigidas por empresas chilenas de teléfonos, como Entel. Ellos han organizado un boicot contra mí, que soy peruano, en mi país, pues los señores no eran anunciantes y es la empresa que ha pedido mi cabeza, y ha organizado un cartel de boicot en contra del Grupo RPP", indicó Butters, quien reconoció que había una cláusula en su contrato que estipulaba que no podía participar en movilizaciones.



"Yo ni me acordaba, pero así me hubiera acordado igual hubiera ido [a la marcha 'Con mis hijos no te metas]. Yo pretendía ir y pretendo ir a la 'Marcha por la vida', lo cual expresa que consideran inadmisible para sus intereses [mi participación]", explicó.



Phillip Butters y su fuerte enfrentamiento con el periodista René Gastelumendi.

Pese a la polémica, Phillip Butters dijo sentirse absolutamente tranquilo y aseguró que "no dejaré de pensar en mi idiosincrasia (...) mi opinión importará en otro sitio, ya no importa en Capital, importará en otro sitio".



"Lo que pasa es que al Gobierno le molesta que uno se lo diga, y a mí me quieren amordazar presionando económicamente al medio donde yo trabajaba", señaló Butters, quien insistió en que su despido de Radio Capital es "un boicot de la empresa chilena Entel… Yo insto a los peruanos a dejar su teléfono Entel, que es una empresa que ha atacado a un peruano por defender a los niños del Perú, eso es lo que es Entel".



Asimismo, dijo que sigue en pie su posición para interpelar a la ministra de Educación, Marilú Martens, por la llamada 'ideología de género'.



"A la ministra de Educación la tienen que interpelar y tienen que botarla por mentirosa, y usar ese presupuesto en lo que mejor quieran", sentenció.