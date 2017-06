Phillip Butters denigra a ecuatorianos y en Twitter le dicen 'racista' y 'despreciable' [FOTOS]

Phillip Butters vuelve a ser el protagonista de una polémica. Esta vez, el también periodista deportivo arremetió contra la selección de fútbol de Ecuador. Sus comentarios no han pasado desapercibidas por los usuarios en Twitter.



¿Pero qué fue lo que dijo Phillip Butters? Durante su programa ‘Combutters’ emitido el 14 de junio, el también conductor de radio afirmó que "los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura".



Pero eso no es todo. Butters arremetió contra el futbolista Felipe Caicedo. "Ustedes le hacen una prueba de ADN a Felipe Caicedo y no es humano es un mono, un gorila", agregó.



En tanto, el Ministerio de Cultura rechazó los comentarios del periodista. "Ante los denigrantes comentarios del periodista Phillip Butters sobre nuestros hermanos ecuatorianos (...) el Ministerio de Cultura: rechaza toda manifestación racista en perjuicio de cualquier persona o grupo de personas", indicó a través de un comunicado en Facebook.



En Twitter, los usuarios han reaccionado en contra de Butters, calificándolo de "racista" y "despreciable".



El racismo es inaceptable.