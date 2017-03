Phillip Butters entrevista a Carlos Cacho y maquillador le dice esto sobre Con mis hijos no te metas [VIDEO]

Phillip Butters tuvo como invitado en su programa de Radio Capital al maquillador Carlos Cacho para hablar sobre imagen personal. Pero fue imposible evitar el tema de la pelea entre el conductor radial y el periodista René Gastelumendi durante la marcha "Con mis hijos no te metas".



La conversación iba sobre la imagen personal y la manera en que la vestimenta perfila la personalidad hasta que Carlos Cacho hizo la primera referencia al enfrentamiento que tuvo Phillip Butters con René Gastelumendi. "Deja de pelearte con mi amigo Gastelumendi, casi te agarras a los golpes... no estés renegando", le dice el maquillador.



Phillip Butters intentó volver al tema de la imagen personal, sin embargo, Carlos Cacho continúa refiriéndose a la actitud del conductor radial contra la ministra de Educación, Marilú Martens. "Eres un poco necio en algunas cosas, te quieres bajar a la ministra. No podemos estar cambiando de ministros de Ecuación cada seis meses", indicó Cacho.



El maquillador aprovechó para decir lo que opinaba sobre el currículo nacional en el programa de Phillip Butters.

Lo que más le molesta a Cacho es la presencia del pastor Rodolfo Gonzalez, quien dijo que el Estado debía matar lesbianas y le hizo saber esto a Phillip Butters. "Lo unico que yo espero esta mañana escuchar de ti es que no puedes estar a favor de las declaraciones de este señor Gonzalez a favor de la violencia", le dijo el maquillador.



"Un hombre como tú, líder de opinión, una persona tan escuchada como tú no puede permitir que este señor este a la cabeza de este colectivo. Ese señor no puede promover la violencia, ese señor debería desaparecer de ese colectivo Con mis hijos no te metas", indicó Carlos Cacho en referencia al colectivo.



Carlos Cacho también aprovecho el espacio para hablar sobre identidad de género y le dijo a Phillip Butters que era obligación del Estado educar a los niños en sexualidad. "La identidad de genero es algo que se construye a través de los años, es una formación, uno consigue su identidad de adulto. Lo que tú no eres no lo vas a ser así tengas la influencia que tengas y lo que tu eres no te lo van a quitar así te encierren", indicó el maquillador en el programa. Mira el video aquí.