Phillip Butters: Felipe Caicedo demandará a periodista por declaraciones racistas

Si Phillip Butters creyó que sus comentarios sobre Felipe Caicedo no iban a traerle consecuencias, se equivocó. Este martes se conoció que el delantero de la selección de Ecuador ha decidido demandar al periodista, quien hizo declaraciones racistas contra él.



Este dato fue confirmado por Alfonso Maroto, representante de Felipe Caicedo, según El Comercio. ¿Cuáles son las razones por las que el futbolista ecuatoriano presentará formalmente una demanda contra Phillip Butters?



1. La negativa de Phillip Butters a pedir disculpas públicas

2. Personalizar el delito en busca de una sanción ejemplar

3. Crear un clima estrictamente deportivo de cara al partido en Quito por Eliminatorias.



El diario indicó que todos los beneficios económicos que Felipe Caicedo logre con la demanda a Phillip Butters serán utilizados en campañas contra la discriminación.



Como se recuerda, el también conductor de radio afirmó que "los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura". Y a continuación se refirió a Caicedo. "Ustedes le hacen una prueba de ADN a Felipe Caicedo y no es humano es un mono, un gorila", agregó.