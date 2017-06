Phillip Butters: "Si Felipe Caicedo se sintió ofendido, retiro lo dicho" [VIDEO]

Luego de que Alfonso Maroto, representante de Felipe Caicedo, confirmara el martes por la tarde que el futbolista ecuatoriano presentará formalmente una demanda contra Phillip Butters, el periodista deportivo se retractó.



Horas más tardes y en diálogo con el programa Exitosa Deportes, Phillip Butters dijo que si Felipe Caicedo se sintió ofendido por sus comentarios, "lo mejor que puedo hacer es retirar las palabras".



Como se recuerda, Phillip Butters afirmó que "los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos de altura". Pero eso no fue todo, también se refirió a al futbolista Felipe Caicedo. "Ustedes le hacen una prueba de ADN a Caicedo y no es humano es un mono, un gorila", agregó.



Butters intentó justificar sus comentarios sobre Caicedo asegurando que son parte del argot futbolístico. "He crecido siendo llamado por el pueblo ecuatoriano como gallina y acá nosotros les decimos monos, es parte del argot futbolístico y nunca me he sentido ofendido ni han habido comunicados de embajadores ni de federaciones", indicó.



"Hay ecuatorianos que tienen una superioridad física abismal frente nuestros propios jugadores. Basta con comparar el físico de Felipe Caicedo con el de Paolo Guerrero. Entonces estamos hablando de un jugador con características físicas que dan para el elogio. Y yo lo que hice fue elogiar las condiciones físicas en una conversación futbolera", agregó.