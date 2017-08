¿Qué pasa con Phillip Butters? El controvertido locutor radial volvió a encender la polémica al decir que preferiría que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, sean condenados a muerte en vez de que pasen el resto de sus vidas en prisión.



Durante la reciente edición de su programa Combutters en Willax TV, Phillip Butters entrevistó a Alberto Otárola, abogado de Ollanta Humala, que comentaba el pedido de apelación de la prisión preventiva de su representado y su cónyuge y afrontar el libertad el proceso que se les sigue por lavado de activos.



“Yo sí creo que son culpables y creo que los dos son delincuentes, que van a pasar los próximos 35 años de vida en su cárcel pero no soy el juez. (Que estén) en el interín, en su casa. Yo no soy carcelero. Yo sí creo en la pena de muerte. Yo preferiría que los maten antes que los metan 30 años a la cárcel”, dijo Phillip Butters.



“Lo que pasa es que 35 años de cárcel es la muerte en vida. Es preferible para alguien que le van a poner 35 años (de cárcel), (es) mejor matarlo. Le dolerá a tus hijos dos, tres días. Te velarán pero meter a alguien 25, 30 años –que es lo les espera de cárcel– es más cruel. Es la ley”, agregó el polémico conductor radial y televisivo.



Al final de su programa, Phillip Butters intentó retractarse de sus palabras hacia la expareja presidencial y dijo que salvo Abimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, “nadie más merece morirse en la cárcel”. “Treinta y cinco años de cárcel. Es la muerte en la vida”, finalizó.



Phillip Butters y Alberto Otárola pelean en vivo por Ollanta Humala y Nadine Heredia

PREPARA DENUNCIA

Las palabras de Phillip Butters no pasaron por alto y Cynthia Montes, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista Peruano, anunció que prepara una denuncia contra el polémico conductor radial ante el Ministerio Público y el Poder Judicial por sus expresiones que “incitan a la violencia y contra la seguridad de dos personas inocentes”.



Pese a que Phillip Butters la invitó a su programa para que le explique el trasfondo de su denuncia, Cynthia Montes dijo que ella verá “este tema ante la administración de justicia y no en una cabina de radio”. “Para circos no me presto”, agregó la representante nacionalista en Twitter.

#DENUNCIO Ante la @FiscaliaPeru y @Poder_Judicial_ expresiones q incitan a la violencia y contra la seguridad de 2 personas inocentes. https://t.co/MwKWCD6tjl — Cyn Montes (@cynthyamontes) August 1, 2017

