Phillip Butters pide disculpas por esta razón [VIDEO y FOTOS]

El periodista Phillip Butters reapareció con por el canal Digital TV Perú más sereno y pidió disculpas por su actuación en la marcha Con mis hijos no te metas. "A raíz de los últimos hechos acaecidos en la marcha Con mis hijos no te metas hubo canales interesados en deformar mi participación", dice el exconductor radial.



"Este señor 'mermelumendi' puedo jurar por la memoria de mi padre que yo no lo provoqué ni lo fastidié fue al revés. En ningún momento lo agredí. Los hechos fueron convenientemente editados para hacer caer en error a Sol Carreño, a Augusto Thorndike y a mi ex amiga Pamela Vertiz ", dijo Phillip Butters sobre el enfrentamiento que sostuvo con el periodista de Cuarto Poder.



A pesar de sus disculpas, Phillip Butters continúo con el tema de la "ideología de género". "Para hablar de sexo a los niños debe ser en un ambiente de privacidad, familiaridad y confianza, conocimiento. El cómo, el cuándo y el por qué de hablar de sexo a los niños es la primera responsabilidad de los padres", expresó Phillip Butters.



Desde ayer Phillip Butters ya no pertenece a Radio Capital. Así lo informó la propia emisora a través de un comunicado en su página web en la que detallaba su salida.



Radio Capital explicó que la razón de la salida de Phillip Butters se debe a que su participación en la marcha 'Con mi hijos no te metas' actuó en contra del Compromiso del grupo radial.



"Radio Capital ha decidido la desvinculación contractual con el Sr. Phillip Butters, teniendo en consideración que su participación en la marcha realizada el día 4 de marzo de 2017 trasgrede lo establecido en el Compromiso del Grupo RPP, dentro del capítulo de Estándares Específicos (su participación en actividades externas al Grupo puede comprometer su propia imagen, la del medio para el cual trabaja y la del Grupo RPP en general)", se lee en el mencionado comunicado.