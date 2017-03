Phillip Butters pidió que le metan la mano a la ministra de Educación y ella le responde fuerte y claro [VIDEO]

Phillip Butters dijo muchas frases machistas y violentas el día de la marcha Con mis hijos no te metas, una de las que más causo indignación fue en la que pedía que se le metira la mano a la ministra de Educación, Marilú Martens.



“Entonces, cuando salga a la calle la ministra Martens que alguien le meta la mano. Y cuando se dé vuelta que le digan 'yo no te metí la mano'. Eso está haciendo con los niños”, fue la frase que lanzó el ex conductor de Radio Capital acerca de la ministra.



En el día de la mujer, Marilú Martens se refirió a esta frase y expresó su completo rechazo al machismo y la violencia de Phillip Butters. "La desigualdad de género se muestra de varias formas. La frase que escuchamos el sábado de que le metan la mano a una mujer son la prueba más clara de que la violencia y el machismo siguen presentes", indicó en un video publicado en el Facebook del ministerio de Educación.





“Como mujer y madre rechazo cualquier tipo de conducta machista o declaraciones que inciten a la violencia y me comprometo a trabajar para que nuestros niños niñas y jóvenes reciban una educación que se sustente en el respeto y valoración al otro. El enfoque de igualdad de género en el currículo nacional busca que desde la escuela erradiquemos la violencia, discriminación y desigualdad que enfrentamos las mujeres. La educación es el principal medio que nos permitirá construir una sociedad más justa e igualitaria para todos”, continúo Marilú Martens en el video del ministerio de Educación.



El video publicado en el Facebook del ministerio de Educación tiene más de 2.000 me gusta en Facebook. Los comentarios apoyan las palabras de la ministra Marilú Martens y rechazan las palabras ofensivas de Phillip Butters.



Phillip Butters fue despedido de Radio Capital por asistir a la marcha Con mis hijos no te metas. Muchas marcas le retiraron el auspicio por sus palabras y su comportamiento en la movilización.