Se mandó con todo. Phillip Butters dio su versión sobre la polémica que suscitaron sus comentarios hacia los jugadores de la selección de fútbol de Ecuador –en los que llamó “gorilas” y “cocodrilos de altura” y motivó la respuesta de algunos de ellos como Felipe Caicedo–, los mismos que fueron rechazados por el Ministerio de Cultura que encabeza Salvador del Solar.



“Voy a contestar esta estupidez que me han querido endilgar. Este complot tonto, esta cortina de humo babosa de Salvador del Solar. No le salen bien las cosas porque él es bastante baboso ciertamente”, dijo Phillip Butters en la emisión de hoy de su programa en radio Exitosa antes de dar pase vía telefónica a los periodistas deportivos Carlos Navarro y Elejalder Godos.



Phillip Butters dijo que no entiende la polémica alrededor de sus palabras que se dieron en el ámbito de una conversación pelotera –la misma que provocó que su programa en Willax Televisión fuera levantado del aire– si los ecuatorianos le dicen a los peruanos “gallinas” y nosotros en respuesta nos referimos a ellos “en términos coloquiales” como “monos”.



Incluso refirió, algunos exfutbolistas afroperuanos como Guillermo ‘El Tanque’ La Rosa y José ‘El Patrón’ Velásquez, también se refirieron a sus rivales de su mismo color de piel como “monos” o “gorilas”, una “vacilada futbolística” que Salvador del Solar no entiende porque –según dijo– él “no ha jugado ni bolitas en el colegio” sino “yaxes”.



“Se quiere hacer famoso conmigo Salvador del Solar, porque yo sí trabajo y no como él que se fue de vacaciones (ni bien asumió como ministro)... ¿En eso tiene que perder el tiempo un ministro de estado?”, cuestionó Phillip Butters, que calificó como una “exageración” que embajadas y sectores del gobierno peruano como el Ministerio de Cultura se hayan pronunciado sobre este tema.



En ese sentido, Phillip Butters consideró como una “bajeza” lo hecho por Salvador del Solar y el Ministerio de Cultura por sacar un comunicado en el que rechazaba sus comentarios hacia los ecuatorianos a la 1 de la mañana cuando hasta ahora no se ha pronunciado sobre otros temas como la construcción en el lado del vecino país del norte de un muro en nuestra frontera.



“Los peruanos como Salvador del Solar y su grupito de comunistas y socialistas resentidos que tiene en el Ministerio de Cultura que no han hecho nada nunca por la cultura del Perú, porque no han dicho nunca ‘esta boca es mía’ con el 'muro de la vergüenza' de Huaquillas”, precisó Phillip Butters.



Para el polémico conductor radial, hay un ensañamiento en su contra por parte del gobierno luego que una reciente encuesta lo muestra como favorito si es que postulara a la Municipalidad de Lima, puesto al que –según él– el ministro Salvador del Solar también pretende aspirar.

