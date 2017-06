Phillip Butters sigue atacando a  Gonzalo Núñez [VIDEO]

Al conocer que sería demandado judicialmente, Phillip Butters volvió al ataque y dijo que no teme ser querellado por Gonzalo Núñez.



“Gonzalito no se acuerda que yo le prestaba plata para la gasolina de su carro cuando se quedaba botado y él se la gastaba tomando ‘chelas’, y ahora me dice malagradecido... te espero en el Poder Judicial. Te cuento que ya me llamaron 4 policías que tienen buena memoria de sus operativos”, dijo Phillip Butters.



Luego, contó que por sus problemas con el alcohol fue sancionado en sus trabajos.



“Creo que tiene resentimientos conmigo y necesita tratamiento psicológico, pero le volvería a prestar plata para que se cure el alma. Si quiere querellarme, que lo haga, pero no olvides las suspensiones en América por salir borracho en televisión, que te botaron de Panamericana por ir borracho, y por meter trago a 1160... y hay videos. Gonzalito, pasa tu dosaje etílico y tranquilízate”, finalizó Phillip Butters.



El periodista deportivo Gonzalo Núñez afirmó que reaccionó fuertemente contra su colega porque se encontraba furioso, pero que su abogado trataría el tema de Butters.



“Quiero pedir disculpas a toda la audiencia porque no se merecen escuchar esta clase de líos. Son temas personales que se tienen que arreglar fuera de los micrófonos, me he excedido, estaba furioso. Voy a seguir trabajando y mi abogado se encargará de seguir con el tema”, dijo Gonzalo Núñez ayer en su programa radial.