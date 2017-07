¿'Pikachu' en la política peruana? 

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



ENCUESTA I

Faltan pocos días para que PPK cumpla un año en el poder y la última encuesta de Datum reveló que su popularidad bajó siete puntazos (de 45 % pasó a 38 %). Además, la población le pone una nota de 10.8 a su Gobierno. Uyuyuy...



ENCUESTA II

A PPK le preguntaron por la encuesta y respondió: “Yo creo que esta es una percepción bien atrasada”. Pidió tranquilidad. Hummm...



NO SALVARÍA

A Kenji Fujimori le preguntaron si salvaría a Héctor Becerril, Luis Galarreta, Cecilia Chacón, Lourdes Alcorta o Carlos Tubino si estuviera en una isla desierta. Entre risas, el chinito manifestó: “Me ahogo primero yo”. Toma mientras...



LIMPIEZA

Edgar Alarcón fue choteado de la Contraloría y aseguró que desde ahora se dedicará ‘a limpiar su imagen’. Dizque pronto demostrará que tiene la verdad en sus manos. Muchos creen que pondrá su estudio de grabación. Nooo...



‘PIKACHU’

El economista Kurt Burneo salió en defensa de Nelson Shack, propuesto por el Gobierno para el cargo del contralor, y sin querer queriendo reveló su chapa. Le dicen ‘Pikachu’. ¿Por qué será...?



MACHU PICCHU

Meche Aráoz recuerda que hace diez años Machu Picchu fue elegido como Nueva Maravilla del Mundo Contemporáneo. “¡Orgullosos de nuestra rica herencia!”, escribió en Twitter...



BARATA

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó que fueron suspendidas las declaraciones de Jorge Barata por el caso Odebrecht. Asegura que ello no perjudica las investigaciones. No me diga...