Pisco: Productores peruanos no asistirían a Concurso Mundial en Chile tras polémica [FOTOS y VIDEO]

Tras la avalancha de críticas, los productores nacionales de pisco que aceptaron inscribir su bebida como ‘aguardiente de uva del Perú’ para participar en el Concurso Mundial de Bruselas, que este año se realiza en Chile, recapacitaron y se retirarían de la competencia.

Así lo dio a conocer el director de Signos Distintivos de Indecopi, Ray Meloni, después de revelar que productores de pisco del grupo de los 18 les comunicaron su retiro del evento, luego de aceptar que cometieron un error. “El concurso empieza en agosto, así que yo creo que para esa fecha no se va a presentar ninguna empresa nacional”, recalcó Meloni.

Asimismo, indicó que desde hace varios años el Estado emprende las acciones para defender la exclusividad de uso de la denominación de origen del pisco a favor del Perú. “Hoy día tenemos que compartirlo, pero el Estado cuenta con una estrategia para que seamos los únicos”, precisó.

No obstante, Aduanas informó que nueve productores peruanos renunciaron a llevar la denominación de origen ‘pisco’ para ingresar al mercado chileno. Ellos vendieron, en el primer trimestre del año, un total de 555 mil 800 dólares en botellas de lo que denominaron ‘destilado de uva’.

Pisco peruano se retira de Chile.

CALIDAD



El presidente del Comité de Pisco de Adex, William Urbina, dijo que ello se debe a que Chile tiene una denominación de origen de pisco para su aguardiente de uva, la cual dista mucho en calidad de nuestro pisco.



En el Mundial del 2015, el pisco peruano obtuvo 17 medallas y Chile solo tres. En el del año pasado, Perú ganó 14 y Chile 9.

DIFERENCIAS

PERUANO



Ocho variedades de uva pisquera de dos tipos: aromática y no aromática.



Basta una destilación y solo se usa mosto de uva.



No es necesario agregarle ningún tipo de ingrediente.

CHILENO



Como la uva chilena (moscatel) no es tan dulce, no produce el suficiente grado de alcohol.



Tienen que destilar su mosto dos veces y le añaden agua para bajarle el grado de alcohol.



Como no tiene la carga aromática necesaria, le hacen añadidos.