Todos recordamos la polémica que se generó cuando Chile pidió que nuestra bebida bandera participara en el Concurso Mundial de Bruselas bajo la denominación de "aguardiente". Ante el pedido, los empresarios peruanos decidieron no ser parte del concurso que este año se realizará en Chile. De esta manera, quedó claro que Perú no participará del evento.



El hecho es que, de acuerdo a Gestión, el Concurso Mundial de Bruselas no tiene el reconocimiento de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), una entidad internacional que se ocupa de los aspectos técnicos y científicos de la viticultura y la vinificación.



Sin embargo, el Concurso Nacional de Pisco se encuentra en otra situación. Así lo explicó Martín Santa María, presidente de la Academia Peruana del Pisco, al diario:



Vea también Pisco: XXIII Concurso Nacional congrega a más de 100 empresas

“Solo viendo la web de la OIV se puede ver que se promueve el Concurso Nacional de Pisco, así ocurre con otros eventos internacionales, pero para nada ocurre con el Concurso Mundial de Bruselas, que se realiza en Chile”.



¿Por qué la OIV solo reconoce al Perú? Según Santa María, una de las características para ser bebida espirituosa, según la OIV, es que el contenido sea mayor a 37.5% en el volumen de alcohol. Y este requerimiento no se cumple en el caso del aguardiente de uva que elabora Chile, al menos no en tres de sus categorías.



En tanto, la Academia Peruana del Pisco envió una carta a la OIV, a cargo del Concurso Mundial de Bruselas, en la que precisa el incumplimiento del aguardiante chileno en la competencia que alberga este año en su territorio.



“Las bebidas espirituosas de vino y de uva, para merecer tal categoría (pisco) deben tener como mínimo un volumen alcohólico para el producto terminado no inferior al 37.5%", señala la misiva.



En la carta elaborada por Santa María y dirigida a Jean Marie Aurand, director general de la OIV, se precisa que, en las reglas del Concurso Mundial de Bruselas, “se apela a las definiciones de la OIV, sin embargo, se omite en el proceso de aceptación de las bebidas espirituosas”.