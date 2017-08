El pisco es peruano y no hay más vuelta que darle. En mayo pasado se armó la polémica tras el pedido de Chile que nuestra bebida bandera participara en el Concurso Mundial de Bruselas bajo la denominación de “aguardiente”, lo que originó el retiro de las empresas nacionales de la presente edición de la competencia que este año se realiza en dicho país.



Pues bien, ahora los productores peruanos de pisco han levantado su voz en defensa de nuestra bebida bandera y aseguran que el aguardiente de Chile no cumple con los requisitos establecidos por el mencionado evento internacional para ser denominado 'bebida espirituosa'.



Gestión difundió una carta de la Academia Peruana del Pisco remitida a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), a cargo del Concurso Mundial de Bruselas, “que las bebidas espirituosas de vino y de uva, para mercer tal categoría deben tener como mínimo un volumen alcohólico para el producto terminado no inferior al 37.5%”.



Ante ello, tras las consultas realizadas a través de la Cancillería, la Academia Peruana del Pisco busca que la OIV realice las acciones pertinentes a fin de impedir que los que estén a cargo del Concurso Mundial de Bruselas hagan un uso incorrecto de reglas de la mencionada entidad por esta falta a su reglamento.



En la carta elaborada por Martín Santa María, presidente de la Academia Peruana del Pisco y dirigida a Jean Marie Aurand, director general de la OIV, precisan que, en las reglas del Concurso Mundial de Bruselas, “se apela a las definiciones de la OIV, sin embargo, se omite en el proceso de aceptación de las bebidas espirituosas”.



Hasta el momento la OIVA no ha emitido un pronunciamiento oficial a la comunicación de la Academia Peruana del Pisco, pese a que el aguardiente de Chile que compite en el Concurso Mundial de Bruselas no cumple con el requisito de tener más de 37% de alcohol, al menos en tres de sus nueve categorías.



La OIV es una institución intergubernamental que define de carácter científico y técnico. Su competencia es el campo de la viña y el vino, en todos los productos derivados de la uva, entre los que figura el pisco de Perú y el aguardiente de uva de Chile.

