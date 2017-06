Piura: Juzgado resuelve que bebé obligado a tomar cerveza se quede con su madre [VIDEO]

Luego de que se difundiera un video en el que un sujeto obliga a un bebé de un año y siete meses a beber cerveza, las autoridades judiciales resolvieron que el menor permanezca con su madre.



Como se recuerda, el padre del menor denunció el hecho y pidió que se le otorgue la custodia de su hijo, al que incluso le tiñeron el pelo.



Pese a las evidencias presentadas por el padre, el Ministerio Público de Talara decidió que el niño permanezca con su madre. Además ordenó que el padrastro, quien le dio de tomar cerveza, se retire del hogar. Él no podrá acercarse al bebé.



En tanto, el padre se mostró en desacuerdo con el fallo e indicó que apelará. "No fue suficiente que la señora vaya a terapia y que el señor se retire de la casa", indicó.



Según la madre del menor, el video se trató de una trampa de su expareja para separarla de su hijo. Ella defendió a su pareja: "A él lo están perjudicando, como si estuviera dañando a mi hijo, pero no es así".