Poder Judicial condena a dos años de prisión a médicos por negligencia en caso Kelly Sayhua

Ingresó en el 2014 al hospital Marino Molina de Comas por un cuadro de apendicitis pero fue derivada al hospital Sabogal de EsSalud donde terminó con las manos y las piernas amputadas. Tres años después, Kelly Sayhua por fin obtuvo justicia en su caso.



El Poder Judicial sentenció a dos años de prisión a Arnold Yataco García y Jackeline Alvarado Aredo, los médicos que atendieron a Kelly Sayhua en aquel entonces, al hallarlos culpables de negligencia.



Según la sentencia, Yataco García y Alvarado Aredo también deberán pagar a la afectada 354 mil soles por concepto de reparación civil. Esta sentencia se leyó en ausencia de los condenados, pero sus abogados interpusieron un recurso de apelación.



Condenan a dos años de prisión a médicos por caso de Kelly Sayhua

Para la defensa de Kelly Sayhua, esta acción tiene el propósito de entorpecer el proceso y dilatarlo, ya que en un año y medio prescribirá. La agraviada pidió ayuda a las autoridades para que no permitan que aquello ocurra.



“Ellos van a apelar, pido que sean más conscientes, ni todo el dinero del mundo me va a calmar este dolor que yo siento por dentro, mis hijos tienen que dejar de estudiar para que me atiendan, no es justo eso es lo que más me duele”, dijo a Canal N Kelly Sayhua entre lágrimas.



Este caso no está cerrado y las partes proseguirán hasta las últimas instancias para resolver esta negligencia médica en EsSalud. Cabe precisar que los médicos habían sido denunciados con base en la investigación de Susalud, del informe médico legal y del atestado policial.

DIA D: La batalla de Kelly Sayhua

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.