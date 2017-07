Play Land Park encierra con candados a empleados de boleterías [VIDEO]

A semanas de ocurrir el terrible incendio en Las Malvinas y cómo esto reveló el grado de explotación en el que trabajaban los fallecidos Jovi Herrera y Jorge Huamán, una nota de 24 horas mostró que trabajadores del Play Land Park de Lima trabajan en condiciones no muy diferentes.

El reportero llegó hasta el Play Land Park de Lima y encontró a los trabajadores de las boleterías encerrados con candado desde que entran hasta que salen, es decir, desde el mediodía hasta las 11 de la noche.

Los propios trabajadores de Play Land Park de Lima corroboraron esta información, lo que puso en aprietos a los encargados del parque de diversiones, que no supieron cómo sustentar esta practica que atenta con los derechos de estas personas.

Uno de ellos se limitó a decir que todo es por motivos de seguridad. Sin embargo, Play Land Park no aclaró por qué no hay agentes en las boleterías para encargarse de este aspecto. Ante la revelación, uno de los encargados trató de abrir una de estas boleterías, que en caso de algún desastres se convierten en trampas mortales para la gente en su interior, sin embargo la llave que usó no era la correcta, por lo que tuvo que tardar unos minutos más en ir por las correctas.