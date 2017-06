Policía: agentes no respetan las zonas rígidas en el Centro de Lima [VIDEO]

Es común encontrar que los choferes, en algunos lugares de Lima, no respeten las leyes de tránsito. Ello no solo se limita a pasarse la luz roja, falta que podría ocasionar un accidente mortal o un choque vehicular, sino que esto se da también de forma común con el parqueo en zonas rígidas. Estas ni siquiera son respetadas por la Policía.



Esto se pudo ver en el noticiero 24 Horas, espacio que emitió un informe que nos mostraba cómo varios agentes de la Policía hacían caso omiso a esta norma. Las primeras que fueron descubiertas fueron un par de motorizadas de la División de Tránsito.



Ellas tenían sus vehículos en una parte de prohibida, motivo por el cual la reportera las abordó. La policía que fue consultada por la periodista no quiso responder, solo se colocó sus lentes y emprendió la marcha.

Muy cerca de allí, un efectivo que estaba en un patrullero ubicado en los alrededores del Palacio de Justicia en la misma situación. Mientras estaba en el volante, el policía presente solo le dijo a la reportera que recién acababan de llegar con la camioneta.



Pero lo más irónico es que un vehículo de la Municipalidad de Lima, la cual impulsa la campaña 'Aquí no te estaciones', también estaba en zona rígida. Hay que mencionar que a partir del 20 de junio, los autos que estén en estos lugares en el Centro de Lima serán removidos con grúa. Como si ello fuera poco, los propietarios deberán pagar una multa de 324 soles.