Policía pone papeleta a una ambulancia y demora atención de anciano [VIDEO]

Un nuevo video viral de Facebook está dando la vuelta a todo el Perú. en el mencionado clip se puede ver que una policía de tránsito tiene detenido a una ambulancia que tiene un paciente que espera ser atendido.



"La señorita policía nos está interviniendo y nos dice que estamos obstaculizando el tránsito y acabamos de llegar con el paciente que tiene una fractura de cadera", Cuenta uno de los paramédicos en el video que se compartió en Facebook.



"Estamos 10 minutos acá y la señorita policía no nos quiere dejar ir", dice el especialista de la salud mientras enfoca la persona que tiene la cadera fracturada. El video fue publicado en Facebook.



"La paciente está con dolor y no nos quieren dejar salir. Le estamos explicando y no quiere dejar salir la ambulancia", cuenta indignado el paramédico en Facebook.

Ambulancia