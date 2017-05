Están preocupados por su padrino. El suboficial PNP Ricardo Clemente Lévano, conocido como ‘Policía partero’, fue llamado por sus 25 ahijaditos, a los que ayudó a traer al mundo, para desearle una pronta recuperación tras ser herido en un enfrentamiento a balazos con un delincuente, al que abatió, en Ate Vitarte.

“Tengo 25 ahijaditos, algunos de ellos están en provincias. Me han llamado por teléfono y he conversado con ellos. Estaban muy preocupados por lo que me pasó. Me dijeron que están rezando mucho para que me recupere. A ellos les digo ‘muchas gracias’ y nos veremos en Navidad”, refirió en ‘Policía partero’.

El ‘Policía partero’ sigue en el Hospital Central de Policía, adonde fue trasladado poco después de ser herido a balazos por el delincuente Jhonny Quinquilla, ‘Cara de chancho’, el pasado lunes en Ate Vitarte. Agradeció a los médicos y enfermeras por la buena atención que recibe.

SE RECUPERA



“El paciente fue operado con éxito de los cuatro impactos de bala que recibió. Está con tratamiento de antibióticos y la evolución es favorable. Tendremos que intervenirlo quirúrgicamente porque tiene fracturas en los huesos del pie derecho”, sostuvo el coronel médico Fernando Cerna Iparraguirre, director del nosocomio, sobre el caso del ‘Policía partero’.